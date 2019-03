Grünau

Zwei Brände in Leipzig-Grünau in einer Nacht

05.03.2019, 08:17 Uhr | dpa

In Leipzig hat es im Stadtteil Grünau zwei Mal gebrannt. Am Montagabend brach im Flur einer Wohnung ein Feuer aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Brandursache war demnach der "unsachgemäße Umgang mit einem Heizgerät". Die 24 Jahre alte Mieterin und ihr anderthalb Jahre altes Kind wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Kurz nach Mitternacht zündete ein bislang unbekannter Täter laut Polizei ein Auto an. Ein weiterer Wagen wurde durch die Flammen beschädigt. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt.