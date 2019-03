Frankenblick

Nachbar warnt 83-Jährigen vor Brand in dessen Haus

05.03.2019, 09:05 Uhr | dpa

Ein Nachbar hat in Rabenäußig (Landkreis Sonneberg) einen 83-Jährigen vor einem Feuer in dessen Haus gewarnt. Der Mann konnte sich am Dienstagmorgen unverletzt in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Demnach brachte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Die Polizisten schätzten den entstandenen Schaden auf rund 30 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.