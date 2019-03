Rudolstadt

Radfahrer stößt mit Hirschkuh zusammen: schwer verletzt

05.03.2019, 09:06 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt in Richtung Klinikum. Foto: Jens Büttner/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Radfahrer ist bei Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) mit einer Hirschkuh zusammengestoßen. Der 37-Jährige zog sich bei dem Unfall Knochenbrüche zu, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach fuhr der Radfahrer am Montagabend eine abschüssige Straße herunter, als das Tier ihm plötzlich vor das Fahrrad rannte. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Hirschkuh flüchtete in einen Wald, anscheinend unverletzt.