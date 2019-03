Windischeschenbach

Sturmtief "Bennet": Umgestürzte Bäume im ganzen Freistaat

05.03.2019, 09:12 Uhr | dpa

Sturmtief "Bennet" ist in der Nacht zum Dienstag zwar abgeflaut, hat im Freistaat aber noch vereinzelt für Chaos gesorgt. In der Oberpfalz zählte die Polizei bis zum späten Abend rund 40 witterungsbedingte Einsätze. Auf der Autobahn A93 stürzte am Montagabend auf Höhe der Raststätte Waldnaabtal (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ein Baum auf die Fahrbahn; mehrere Autos fuhren auf das Hindernis auf. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand.

In Kempten traf ein umknickender Baum am Montagabend einen Jogger. Der 39-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Auch in anderen Regionen des Freistaats vermeldete die Polizei mehrere Einsätze wegen umgestürzter Bäume, jedoch ohne größere Unfälle.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es am Dienstag mit Böen bis 60 Kilometer pro Stunde weiterhin windig bleiben, insbesondere im westlichen Franken und im Alpenvorland. Das Wetter bleibt mit einem Wechsel aus Schauern, Sonne und Böen ungemütlich.