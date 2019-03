Nienburg/Weser

Fachwerkmauer stürzt um und erschlägt Bauarbeiter

05.03.2019, 09:50 Uhr | dpa

Von einer umstürzenden Mauer ist am Montag ein Bauarbeiter in Wienbergen (Kreis Nienburg) erschlagen worden. Der 58-Jährige sei auf einer Baustelle beschäftigt gewesen, als die Fachwerkmauer plötzlich auf ihn gestürzt sei, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ermittler sollten jetzt untersuchen, ob der Sturm den Unfall verursacht habe. Das Gewerbeaufsichtsamt prüfe darüber hinaus, ob Fehler oder Versäumnisse bei den Bauarbeiten vorlagen.