Wernigerode

Schmalspurbahn fährt wieder auf Brocken: keine Sturmschäden

05.03.2019, 09:54 Uhr | dpa

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahn GmbH (HSB) fährt am Hauptbahnhof in Wernigerode ab. Foto: Matthias Bein/Archiv (Quelle: dpa)

Nach dem Ende der Orkanböen fahren die Harzer Schmalspurbahnen wieder auf den Brocken. Am Dienstag rolle der Verkehr zwischen den Stationen Schierke und dem Harzgipfel wieder planmäßig, wie das Unternehmen in Wernigerode mitteilte. Die Strecke sei am Morgen geprüft worden, Sturmschäden wurden nicht gefunden. Am späten Montagvormittag war der Verkehr zum 1141 Meter hohen Brocken wegen des Sturmtiefs "Bennett" gestoppt worden.