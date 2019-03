Berlin

Hamburg auf Berliner ITB mit über 70 Tourismus-Firmen dabei

05.03.2019, 10:56 Uhr | dpa

Mit mehr als 70 Firmen der Tourismusbranche sowie Kulturveranstaltern will Hamburg in diesem Jahr auf der weltgrößten Reisemesse ITB für die Lebensqualität in der Hansestadt werben. "Wir stellen in diesem Jahr bewusst die hohe Lebensqualität in Hamburg in den Vordergrund. Unsere Gäste werden am Stand dafür mit dem Element Wasser in Berührung kommen, auch Themen wie Nachhaltigkeit, Radfahren oder weniger bekannte Stadtteile werden sichtbar", kündigte Hamburgs Tourismuschef Michael Otremba am Dienstag an. Erstmals dabei ist die Bergedorfer Schifffahrtslinie. Die ITB läuft vom Mittwoch an bis kommenden Sonntag in Berlin.

Am Hamburg-Stand in der Norddeutschlandhalle werden rund 6000 Fachbesucher erwartet. Auf einer 30 Quadratmeter großen LED-Leinwand sollen emotionale Geschichten der Stadt und der Standpartner durch Filme erzählt werden. "Rau und schön, traditionell und modern - viele vermeintliche Gegensätze beschreiben Hamburg als eine Stadt der Kontraste mit hoher Lebensqualität", heißt es bei den Tourismusvermarktern. In Kooperation mit der Hotelfachschule Hamburg sind 19 Servicekräfte und 14 Köche am Stand im Einsatz. Hier präsentieren sich unter anderen 16 Kultureinrichtungen, darunter Schauspielhaus und Thalia Theater, Elbphilharmonie und Schmidts Tivoli.