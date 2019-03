Erfurt

Alkohol und Tabak lassen Verbraucherpreise steigen

05.03.2019, 12:25 Uhr | dpa

Höhere Kosten für Alkohol und Tabak haben die Verbraucherpreise in Thüringen steigen lassen. Die Inflationsrate lag im Februar bei 1,3 Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt anhand vorläufiger Daten mitteilte. Die Preise für Alkohol und Tabak zogen um 3,8 Prozent an.

Tiefer in die Tasche greifen mussten die Verbraucher unter anderem auch in Gaststätten und bei Übernachtungsmöglichkeiten (plus 2,0 Prozent) und für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (plus 1,0 Prozent). Im Vergleich zum Vormonat kletterten die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent.

Saisonal bedingt waren etwa wegen der Winterferien die Preise für Pauschalreisen deutlich höher, auch Nahrungsmittel und Getränke wurden um 0,7 Prozent teurer. Schon im Januar hatte die Jahresteuerung 1,3 Prozent betragen.