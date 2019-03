Leisnig

Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß bei Leisnig

05.03.2019, 12:41 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß ist in Leisnig (Mittelsachsen) ein 68-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Chemnitz am Dienstag mitteilte, war der Mann am Montagabend etwa 1,4 Kilometer hinter dem Ortsausgang in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Wagen einer 48 Jahre alten Fahrerin kollidiert. Er und die Frau kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Dort starb der 68-Jährige. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 17 000 Euro.