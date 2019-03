Kiel

FDP will Hochschulen Schleierverbote selbst regeln lassen

05.03.2019, 12:52 Uhr | dpa

Die FDP-Fraktion will mit einer Gesetzesänderung ein Schleierverbot an Hochschulen in Schleswig-Holstein ermöglichen. Die Unis sollen selbst entscheiden können, ob sie entsprechende Verbote erlassen, wie FDP-Fraktionschef Christopher Vogt am Dienstag sagte. Studenten sollten in Lehrveranstaltungen "schon das Gesicht zeigen". Dafür sei eine Änderung des Hochschulgesetzes nötig. "Wenn man den Hochschulen die Regelungen überlässt, wäre dies ein Kompromiss."

Innerhalb der Jamaika-Koalition ist ein gesetzliches Schleierverbot umstritten. Während sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) für ein gesetzliches Schleierverbot an Schulen und Hochschulen ausgesprochen hat, sind die Grünen gegen eine Änderung des Hochschulgesetzes. Die Kieler Christian-Albrechts-Universität hatte einer muslimischen Studentin eine Vollverschleierung in Lehrveranstaltungen verboten.