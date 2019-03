Sankt Goar

Festgefahrenes Schiff bei St. Goar entleert

05.03.2019, 12:59 Uhr | dpa

Drei Tage nach der Havarie eines niederländischen Güterschiffes bei St. Goar haben am Dienstag die Bergungsarbeiten begonnen. Am Vormittag wurde der geladene Raps mit einem speziellen Kran auf ein anderes Schiff verfrachtet, erläuterte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Am Nachmittag sollte das Schiff repariert werden und dann seine Fahrt fortsetzen können. Für den Schiffsverkehr zwischen St. Goar und Oberwesel gebe es keine Einschränkungen, er werde an dem festgefahrenen Schiff vorbeigeleitet. Das Güterschiff aus den Niederlanden war am Samstag wegen eines technischen Problems stecken geblieben. Verletzt wurde niemand, Ladung trat nicht aus.