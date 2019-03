Mainz

Mainz 05 mit Fastnachts-Energie in die neue Trainingswoche

05.03.2019, 13:59 Uhr | dpa

Mit dem Schwung der Teilnahme am traditonellen Rosenmontags-Umzug ist Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Dienstag in die neue Trainingswoche gestartet. "Alle haben den Spaß sehr gut überstanden, jetzt liegt der Fokus wieder auf dem Sport", sagte Trainer Sandro Schwarz nach der ersten Übungseinheit. Der 40-Jährige bezeichnete das Mitwirken des gesamten Kaders einschließlich der Trainer als "überragende Aktion, die sehr wichtig für den gesamten Verein ist".

Nicht beim Training dabei waren Alexandru Maxim (grippaler Infekt) sowie die verletzten Gerrit Holtmann und Issah Abbas. Die zuletzt gesundheitlich geschwächten Daniel Brosinski, Jean-Philippe Mateta und Kunde Malong sind wieder fit. "Das 1:2 von Berlin haben wir schon am Sonntag analysiert. 70 Minuten waren ordentlich", erklärte Schwarz und erwartet am Samstag (18.30 Uhr) gegen den Tabellenvierten Borussia Mönchengladbach mehr Griffigkeit. "Die Formschwäche der Gladbacher interessiert uns nicht. Wir gehen von deren bestmöglichen Leistung aus."

Mit den bisher erreichten 30 Punkten aus 24 Partien gibt sich Schwarz nicht zufrieden. "Wir wollen im letzten Saisondrittel fleißig punkten. Wir müssen wachsam bleiben, auch wenn keine Anzeichen für ein Nachlassen zu erkennen ist." Gearbeitet wird im Training an der defensiven Stabilität bei Standards. Beide Gegentore in Berlin resultierten aus Stellungsfehlern nach Eckbällen.