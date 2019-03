Hildesheim

Zehn Jahre Haft wegen Totschlags in Bockenem gefordert

05.03.2019, 14:19 Uhr | dpa

Für die Tötung seiner Ehefrau soll ein 32-Jähriger aus Bockenem nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für zehn Jahre ins Gefängnis. In dem Indizienprozess gegen den Bulgaren vor dem Landgericht Hildesheim forderte die Verteidigung einen Freispruch aus Mangel an Beweisen, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag nach der Verhandlung sagte. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Mai seine Frau im Streit um deren Affären in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben. Die Leiche der Mutter von zwei Kindern war etwa zehn Tage später in einem Gebüsch in der Nähe von Höver bei Hannover entdeckt worden. Die Nebenklage, die die minderjährigen Kinder vertritt, schloss sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an. Das Urteil soll am Freitag verkündet werden. (Az.: 12a Ks 17 Js 17373/18)