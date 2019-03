Neustadt-Glewe

A24 nach Unfall in Richtung Berlin komplett gesperrt

05.03.2019, 14:21 Uhr | dpa

Nach einem Unfall ist die Autobahn 24 in Richtung Berlin zwischen dem Kreuz Schwerin und der Abfahrt Neustadt-Glewe am Dienstagmittag komplett gesperrt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Autos an dem Unfall beteiligt, Näheres war aber zunächst nicht bekannt, wie die Polizei mitteilte. Auch über Verletzte gab es zunächst keine Informationen. Am frühen Nachmittag dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten laut Polizei noch an. Weitere Details sollten im Laufe des Nachmittages veröffentlicht werden.