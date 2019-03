Kiel

FDP: Tarifabschluss engt Spielräume für Weihnachtsgeld ein

05.03.2019, 14:30 Uhr | dpa

Angesichts der jüngsten Tarifeinigung im öffentlichen Dienst hat sich Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef Christopher Vogt zurückhaltend über eine mögliche Rückkehr des Weihnachtsgeldes geäußert. "Der Spielraum dafür wird durch den Tarifabschluss nicht größer werden", sagte Vogt am Dienstag. Zudem fielen auch die Steuerzuwächse geringer aus. Eine Erhöhung um einen Prozentpunkt koste das Land mehr als 40 Millionen Euro.

Nötig sei eine Anpassung der Besoldungsstruktur, um dem Personalmangel beispielsweise im Justizbereich entgegenzuwirken. Auch CDU-Fraktionschef Tobias Koch äußerte sich in dieser Frage zurückhaltend ("enge Nummer") und verwies darauf, die Mai-Steuerschätzung abwarten zu wollen.

Die Tarifparteien im öffentlichen Dienst der Länder hatten sich am Wochenende auf stufenweise Einkommensverbesserungen von insgesamt acht Prozent in den kommenden zweieinhalb Jahren geeinigt. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst der Länder begrüßt und angekündigt, das Ergebnis auf die Beamten zu übertragen. Mit einem Ergebnis in dieser Größenordnung habe die Landesregierung gerechnet und mit drei mal drei Prozent im Haushalt deutlich mehr Vorsorge getroffen als in vergangenen Jahren.