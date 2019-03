Dresden

Sachsen will in Tourismus investieren: Ideenwettbewerb

05.03.2019, 15:21 Uhr | dpa

Sachsen will sich als Urlaubsland weiter profilieren und schreibt dazu einen Ideenwettbewerb aus. Er ist Teil der Aktivitäten Sachsens als Partnerland der Internationalen Tourismusbörse Berlin 2021. "Daran wollen wir Bürger und Unternehmen beteiligen, die tolle Ideen haben, wie Natur, Kultur und Tradition auf zeitgemäße Art erlebbar bleiben", sagte Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag in Dresden und kündigte weitere Investitionen in die Branche an.

Auch SPD-Wirtschaftsminister Martin Dulig sieht in der Branche noch viel Potenzial. Es gehe darum, den Marktanteil Sachsens im Tourismus deutschlandweit zu stärken. 2018 habe das Land erstmals die Zahl von 20 Millionen Übernachtungen übertroffen. "Mit dem Ideenwettbewerb investieren wir gezielt in Innovationen. Denn nur wo ausprobiert wird, entsteht auch Neues."

Der Wettbewerb unter dem Motto "Deine Idee für deine Region" ist Teil der Kampagne "So geht Sächsisch" und wird gemeinsam mit dem Landestourismusverband Sachsen veranstaltet. Partner ist zudem die sächsische Kreativwirtschaft. Die Ideen können bis 31. März 2019 eingereicht werden. Der Wettbewerb richtet sich an Privatpersonen und Firmen mit Sitz in Sachsen. Aus den Bewerbungen nominiert eine Jury jeweils zehn Teilnehmer aus drei regionalen Ideenwerkstätten. Eine Jury wählt dann aus. Insgesamt werden 50 000 Euro Preisgelder verteilt.