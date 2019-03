Hannover

GEW: Petition für höhere Lehrergehälter ist Riesenerfolg

05.03.2019, 15:27 Uhr | dpa

Eine junge Lehrerin schreibt an einer Schultafel im Mathematikunterricht einer 8. Klasse. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv (Quelle: dpa)

Der Forderung nach einer besseren Bezahlung von Lehrern haben sich laut der Gewerkschaft GEW rund 16 000 Unterstützer angeschlossen. Die Online-Petition von fünf Lehrerinnen habe nach nur einem Tag die erforderliche Grenze von 5000 Unterschriften weit überschritten, teilte der GEW-Landesverband Niedersachsen am Dienstag mit. Damit sei das Ziel erreicht, im Petitionsausschuss des Landtags gehört zu werden.

"Es ist ein überdeutliches Zeichen an die Landespolitik, dass diese Petition derart erfolgreich ist", sagte die GEW-Vorsitzende Laura Pooth. Kultus- und Finanzminister dürften sich einer gerechten Bezahlung der Lehrkräfte nun nicht mehr verschließen. Mit der am Montag eingereichten Petition fordern die Lehrerinnen eine gerechte Bezahlung. Darin heißt es, dass derzeitige und künftige Beschäftigte in Grund-, Haupt- und Realschulen gemäß der Besoldungsgruppe A13 vergütet werden sollen.

Über das unterschiedlich hohe Gehalt wird in Niedersachsen schon länger gestritten. Während Gymnasial-, Förder- und Berufsschullehrer ein Beamtensold gemäß der Gruppe A13 bekommen, werden Lehrer an Grund-, Haupt- und Realschulen nach A12 bezahlt.