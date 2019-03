Balingen

Kletterer tödlich verunglückt

05.03.2019, 15:34 Uhr | dpa

Ein Mann ist in einer Kletterhalle in Balingen (Zollernalbkreis) abgestürzt und an den Folgen gestorben. Die Staatsanwaltschaft Hechingen geht von einem Unglücksfall aus, sagte ein Sprecher am Dienstag. Seinen Angaben nach hatte sich der Mann, ein Mitarbeiter des Kletterzentrums, am Donnerstag bei Wartungsarbeiten selbst gesichert und war aus vermutlich 16 Metern abgestürzt. In einem Tübinger Krankenhaus erlag er kurz darauf seinen Verletzungen. Zuvor hatte der SWR berichtet.