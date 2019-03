Hamburg

HSV im Derby gegen St. Pauli ohne Hwang

05.03.2019, 15:45 Uhr | dpa

Der Hamburger SV muss im Zweitliga-Stadtderby gegen den FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ohne Hee-Chan Hwang auskommen. Der Südkoreaner hat sich am Montag im Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:0) nach ersten Untersuchungen einen Muskelfaserriss zugezogen. Die Dauer seines Ausfalls stehe erst fest, wenn genauere Ergebnisse vorliegen, teilte der HSV am Dienstag mit. "Er wird uns aber länger nicht zur Verfügung stehen", mutmaßte Trainer Hannes Wolf.

Dagegen zeichnet sich bei Julian Pollersbeck eine schnelle Rückkehr ins Mannschaftstraining ab. Der Torhüter hatte nach muskulären Beschwerden das Erwärmen unmittelbar vor dem Fürth-Spiel abgebrochen. Für ihn stand Ersatzmann Tom Mickel zwischen den Pfosten.