Sieben Autos kollidieren nach missglücktem Überholmanöver

05.03.2019, 15:52 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 14 bei Magdeburg sind infolge eines missglückten Überholmanövers sieben Wagen zusammengestoßen. Ein 27-Jähriger auf dem Weg von Leipzig nach Magdeburg wollte am Dienstagmorgen einen Laster zwischen dem Parkplatz Dreihöhenberg und der Anschlussstelle Schönebeck überholen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er das Auto einer ebenfalls 27-Jährigen übersehen, die links neben ihm fuhr. Die hochschwangere Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den überholenden Pkw auf.

Ihr Wagen kam auf der linken Spur zum Stehen, das Auto des Unfallverursachers hielt auf dem Standstreifen. Fünf nachfolgende Wagen kollidierten daraufhin miteinander. Dabei wurde niemand verletzt, die schwangere Frau kam jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus. Ihr Auto wurde abgeschleppt, die übrigen Wagen konnten die Fahrt fortsetzen. Die A14 blieb an der Unfallstelle für 45 Minuten in Richtung Magdeburg gesperrt.