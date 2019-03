Bad Soden am Taunus

Nach Unfall mit Kranwagen: Straße wieder befahrbar

05.03.2019, 15:54 Uhr | dpa

Nach dem Unfall mit einem Kranwagen ist die betroffene Straße in Bad Soden wieder befahrbar. Die Bergungsarbeiten hätten bis in die Nacht zum Dienstag um drei Uhr gedauert, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden. Der Wagen sei abgeschleppt worden. Er werde nun daraufhin untersucht, ob ein technischer Defekt die Ursache für den Unfall mit drei Verletzten am Montag gewesen war. Der Fahrer hatte aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über den Wagen verloren, dieser prallte gegen mehrere Autos und fuhr gegen ein Bürogebäude. Der Schaden wird auf eine Million Euro geschätzt.