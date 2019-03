Vellmar

Diebesbande stiehlt wertvollen Schmuck im Juweliergeschäft

05.03.2019, 15:56 Uhr | dpa

Eine Diebesbande hat in einem Juweliergeschäft im nordhessischen Vellmar wertvollen Schmuck gestohlen. Dieser habe einen Wert in fünfstelliger Größenordnung, teilte die Polizei in Kassel am Dienstag mit. Im Laufe des Montagnachmittags waren jeweils mehrere Männer, Frauen und Kinder in das Geschäft gekommen und hatten mit ihrem Auftreten sowie vielen Fragen für Trubel gesorgt. Diesen nutzten sie laut Polizei dazu, um unbemerkt Ringe, Ketten und Armbänder aus der Auslage zu stehlen. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.