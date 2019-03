Frankfurt am Main

Narren ziehen bei Sonnenschein durch Frankfurts "Klaa Paris"

05.03.2019, 17:02 Uhr | dpa

Während die Umzüge am Rosenmontag mit widrigem Wetter zu kämpfen hatten, zogen die Narren am Dienstag im Sonnenschein durch den Frankfurter Stadtteil Heddernheim. Der Zug durch "Klaa Paris" hat traditionell 111 Laufnummern. Rund 3000 Menschen nahmen an dem Umzug teil, wie der Vorsitzende der Zuggemeinschaft Klaa Paris, Dietmar Pontow, erklärte.

Um 14.31 Uhr ging's los. Pontow erwartete, dass mindestens ebenso viele Besucher wie im Vorjahr die Straßen säumen: 111 000. Der Umzug hat eine lange Tradition. In diesem Jahr zogen die Narren zum 180. Mal durch Heddernheim. Damit ist der Zug fast so alt wie der in Mainz. Zwölf Musikgruppen und sieben Motivwagen waren mit von der Partie. Das Motto: "Klaa Paris ist jederzeit ein Inbegriff der Fröhlichkeit".