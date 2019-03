Frankfurt am Main

Straßen wegen Halbmarathon gesperrt: Verkehr eingeschränkt

05.03.2019, 17:08 Uhr | dpa

Bus- und Straßenbahnfahrer müssen sich am kommenden Sonntag in Frankfurt auf Einschränkungen gefasst machen. Für den Halbmarathon werden etliche Straßen gesperrt, teilte die Stadt am Dienstag mit. Nicht befahren werden dürfen am Sonntag zwischen 9 und 13 Uhr mehrere Straßen in den Stadtteilen Niederrad und Sachsenhausen. Die Straßenbahnlinien 12 sowie 15 bis 17 und die Buslinien 51 sowie 61 fahren nur eingeschränkt. Der S- und U-Bahnverkehr ist den Angaben zufolge nicht betroffen.