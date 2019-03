Hamburg

"Cornelius" im Anmarsch: Wetter weiter windig

05.03.2019, 17:14 Uhr | dpa

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm: Mit "Cornelius" ist schon das nächste Sturmtief im Anmarsch, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. "Cornelius" wird am Mittwoch die Britischen Inseln erreichen und weiter Richtung Nordsee ziehen. "Windig bleibt es somit auch am Mittwoch", sagte DWD-Meteorologe Tobias Reinartz. Der Seewetterdienst Hamburg gab eine Starkwindwarnung heraus. Danach werden in der Elbe und an Schleswig-Holsteins Nordseeküste Westwinde bis 6 Beaufort (rund 52 km/h), in Böen 7 Beaufort (rund 63 km/h) erwartet. An der Ostseeküste können die Böen sogar bis zu Windstärke 8 (rund 76 km/h) erreichen.