Sachsen-Anhalt muss bis April NordLB-Hilfe beschließen

05.03.2019, 17:21 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalt muss bis Anfang April beschließen, wie es sich konkret an der Finanzspritze für die angeschlagene Norddeutsche Landesbank (NordLB) beteiligt. Das sagte Finanzminister André Schröder (CDU) am Dienstag nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung mit Niedersachsen in Gardelegen (Sachsen-Anhalt). Derzeit werde in seinem Ressort geprüft, welche Option am wirtschaftlichsten sei. Denkbar ist die bisher bevorzugte Unterstützung über eine Beteiligungsgesellschaft. Auch Hilfen direkt aus dem Landeshaushalt werden geprüft.

Niedersachsens Grünen reagierten skeptisch. "Die Landesregierung bleibt weiterhin klare Antworten auf die noch offenen Fragen zur Zukunft der NordLB schuldig", sagte deren finanzpolitischer Sprecher Stefan Wenzel im Landtag in Hannover. Es fehlten die harten Fakten zur Neuaufstellung. Ob das künftige Geschäftsmodell aufgeht und eine Beihilfeprüfung übersteht, lasse sich noch nicht beurteilen, rügte er. Die Umsetzung hänge wesentlich vom Ergebnis der Verhandlungen der Landesregierung ab.

Die NordLB braucht dringend frisches Geld. Bisher ist geplant, dass zahlreiche öffentliche Institute und die Eigentümer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt insgesamt 3,5 Milliarden Euro aufbringen. Für Sachsen-Anhalt ist ein Anteil von 200 Millionen Euro vorgesehen. Schröders niedersächsischer Amtskollege Reinhold Hilbers (CDU) sagte, er hoffe, dass sich das Nachbarland beteiligt. "Das wäre ein neues Problem, wenn Sachsen-Anhalt sich nicht beteiligen würde."