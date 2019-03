Hamburg

Europäisches Jugendparlament tagt in Hamburg

05.03.2019, 17:25 Uhr | dpa

Ein Becher mit der Aufschrift "European Youth Parliament" steht am 27.05.2014 im Landtag in Potsdam. Foto: Ralf Hirschberger/Archiv (Quelle: dpa)

Rund 300 junge Europäer aus 40 Ländern kommen im September zur Sitzung des Europäischen Jugendparlaments nach Hamburg. Während des dreitägigen Treffens werden die in nationalen Schulwettbewerben ausgewählten jungen Delegierten aktuelle Themen europäischer Politik und Ideen für ein künftiges Europa entwickeln und nach parlamentarischen Regeln debattieren, wie ein Sprecher des European Youth Parliament (EYP) am Dienstag nach einem ersten Organisationstreffen in der Hansestadt mitteilte. Die 91. Internationale Sitzung stehe unter dem Thema "Remember, Reflect, React" und wolle sich der europäischen Erinnerungskultur widmen. Die Schirmherrschaft übernimmt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).