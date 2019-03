Bad Lauterberg im Harz

Fahnder fassen Dealer mit Marihuana im Wert von 480 000 Euro

05.03.2019, 17:27 Uhr | dpa

Marihuana liegt in einer Kiste. Foto: Matthias Balk/Archiv (Quelle: dpa)

Drogenfahnder haben in Bad Lauterberg (Kreis Göttingen) zwei Rauschgifthändler im Alter von 38 und 49 Jahren festgenommen und 60 Kilogramm Marihuana im Wert von 480 000 Euro sichergestellt. Bei dem Zugriff am Montag in einem Wohnhaus im Ortsteil Barbis leisteten die Männer keinen Widerstand. Der Festnahme gingen Ermittlungen und operative Maßnahmen der Polizei voraus.