Berlin

Fußgänger schwebt nach Unfall in Kreuzberg in Lebensgefahr

05.03.2019, 18:02 Uhr | dpa

In Berlin-Kreuzberg ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall habe sich an der Ecke Mehringdamm/Baruther Straße ereignet, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zum Hergang und zum Opfer lagen zunächst keine Informationen vor. Wegen der Unfallaufnahme wurden Teile des Mehringdamms gesperrt.