Leipzig

Jugendliche bei Schießübungen in Leipziger Park erwischt

05.03.2019, 18:23 Uhr | dpa

Drei Jugendliche sind bei Schießübungen in einem Park in Leipzig erwischt worden. Die 14 und 15 Jahre alten Jungen hatten am Montag mit einem Luftgewehr auf Blechdosen geschossen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gewehr und Munition wurden beschlagnahmt. Die Polizei wies darauf hin, dass für das Führen eines Luftgewehrs ein Mindestalter von 18 Jahre gelte und ein sogenannter kleiner Waffenschein nötig sei. Zudem sei das Abfeuern von Waffen außerhalb von Schießplätzen untersagt.