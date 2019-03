Berlin

Erneut demonstrieren Tausende gegen Urheberrechtsreform

05.03.2019, 20:45 Uhr | dpa

Eine Demonstrantin hält ein Schild mit der Aufschrift "Error 404 Demokratie not found" in den Händen. Foto: Monika Skolimowska (Quelle: dpa)

Erneut haben in Berlin Tausende Menschen gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform und sogenannte Upload-Filter demonstriert. Sie zogen am Dienstagabend mit Transparenten und Trillerpfeifen vor die CDU-Zentrale. Die Polizei sprach von Teilnehmern im unteren Tausenderbereich.

Zu der "Spontan-Demo" hatten die Initiatoren der Kampagne "Rettung des Internets" aufgerufen, nachdem bekanntgeworden war, dass die konservative europäische Parteienfamilie EVP die Abstimmung über die Reform vorverlegen will. Die Gegner der Reform befürchten, dass die EVP unter ihrem Fraktionschef Manfred Weber (CSU) damit Protesten am 23. März zuvorkommen will. Ursprünglich war die Abstimmung im Europaparlament für Ende März vorgesehen. Nun soll nach dem Willen der EVP möglichst schon in der kommenden Woche abgestimmt werden.

Unterhändler des Parlaments und der EU-Staaten hatten sich Mitte Februar auf eine Urheberrechtsreform geeinigt. Diese sieht unter anderem ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage sowie - in Artikel 13 - deutlich mehr Pflichten zum Urheberrechtsschutz für Plattformen wie YouTube vor. Kritiker befürchten durch die Upload-Filter eine Zensur im Internet. Bereits am vergangenen Samstag hatten rund 3500 Menschen gegen die Reform in Berlin demonstriert.