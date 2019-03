Sassenberg

60-Jährige zweimal betrunken hinterm Steuer erwischt

05.03.2019, 20:55 Uhr | dpa

Gleich zweimal an einem Tag ist eine Autofahrerin in Sassenberg (Kreis Warendorf) betrunken am Steuer erwischt worden. Die 60-Jährige sei am Dienstagmittag zunächst mit ihrem Wagen auf den Parkplatz eines Discounters gefahren, teilte die Polizei mit. Zeugen riefen die Polizei, die eine Blutprobe entnahm und den Führerschein einkassierte. Das Auto blieb auf dem Parkplatz stehen.

Schon drei Stunden später wurde die Frau aber erneut auf dem Parkplatz gesehen, wie sie sich in ihr Auto setzte und wegfuhr. Polizisten konnten die belehrungsresistente Fahrerin schließlich in ihrem Zuhause antreffen. Die Beamten nahmen die 60-Jährige mit auf die Wache - und nahmen ihr diesmal auch den Autoschlüssel ab. Wie viel Promille bei ihr gemessen wurden, teilte die Polizei zunächst nicht mit.