Magdeburg

Urteil im Missbrauchsprozess gegen Kindergärtner erwartet

06.03.2019, 02:32 Uhr | dpa

Im Prozess wegen sexuellen Missbrauchs gegen einen Kindergärtner werden heute am Landgericht Magdeburg Plädoyers und Urteil erwartet. Der 26-jährige Erzieher hatte zum Prozessauftakt gestanden, sich mehrmals in einer Kita in Westeregeln (Salzlandkreis) an zwei damals Fünfjährigen vergangen zu haben. Zwischen April und August 2018 kam es demnach zu sieben Vorfällen, bei denen der Mann die Mädchen meist auf der Toilette sexuell missbraucht hat. Das filmte er nach eigenen Angaben auch mit dem Handy.

Der Kindergärtner, selbst Vater einer kleinen Tochter, sprach am ersten Verhandlungstag am 22. Februar von "Momenten, in denen das Denken nicht so funktioniert hat wie sonst." Er entschuldigte sich auch bei den Eltern der Opfer, die als Nebenkläger auftreten. Seit 25. August 2018 befindet sich der Angeklagte in Untersuchungshaft.