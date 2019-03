Berlin

Reisemesse ITB wird eröffnet: MV setzt auf Regionalität

06.03.2019, 02:38 Uhr | dpa

In Berlin wird heute die größte Reisefachmesse der Welt, die Internationale Tourismusbörse ITB, eröffnet. Bis zum kommenden Sonntag treffen rund 10 000 Aussteller aus mehr als 180 Ländern auf etwa 110 000 Fach- und 50 000 Privatbesucher. Wie in den Vorjahren will sich Mecklenburg-Vorpommern als Familienreiseland präsentieren. "Wir setzen dabei stark auf Regionalität", sagte der Präsident des Landestourismusverbandes, Wolfgang Waldmüller. "Wir wollen uns über die regionalen Produkte international vermarkten." Am Wochenende, wenn die Privatbesucher Zutritt zu den Messehallen haben, werde auch eine Verkostung angeboten.