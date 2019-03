Fellbach

Parteien holen zu Verbalattacken auf politische Gegner aus

06.03.2019, 03:15 Uhr | dpa

Zum politischen Aschermittwoch geht es auch in Baden-Württemberg verbal wieder hoch her. Die CDU erwartet heute zu ihrer Veranstaltung in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) rund 1500 Besucher. Hauptredner sind der CDU-Landeschef und Innenminister Thomas Strobl (CDU) und der frühere Ministerpräsident und heutige EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger. Die baden-württembergische SPD trifft sich heute traditionell in Ludwigsburg. Dort tritt der frühere Parteichef Martin Schulz auf. Er hatte bei der Bundestagswahl 2017 mit 20,5 Prozent das schlechteste Ergebnis für die SPD in der Nachkriegsgeschichte eingefahren.

Baden-Württembergs Grüne treffen sich wieder in der Biberacher Stadthalle. Hauptredner werden Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bundeschef Robert Habeck sein. Die FDP kommt in Karlsruhe zusammen. Neben dem baden-württembergischen Landesvorsitzenden Michael Theurer steht Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke auf dem Podium. Die AfD erwartet am Abend ihre Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen in der Europahalle in Karlsruhe.