Kiel

Landtag berät über Vollverschleierung und den Klimaschutz

06.03.2019, 03:15 Uhr | dpa

Das von der Kieler Christian-Albrechts-Universität erlassene Verbot der Vollverschleierung in Lehrveranstaltungen beschäftigt heute den Landtag. In der Jamaika-Koalition bleibt der Umgang damit umstritten. CDU und FDP wollen das Hochschulgesetz ändern, die Grünen lehnen dies weiter ab. Zum Auftakt der März-Tagung debattieren die Abgeordneten zunächst in einer Aktuellen Stunde über die jüngste Tarifeinigung im öffentlichen Dienst. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat bereits angekündigt, das Ergebnis auf die Beamten im Norden zu übertragen. Weiteres Thema ist der Klimaschutz. Die SPD hat beantragt, diesen als Ziel in die Landesverfassung aufzunehmen.