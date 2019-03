Frankfurt am Main

Ungewöhnliche Ausstellung zum Thema "Vergessen" beginnt

06.03.2019, 03:52 Uhr | dpa

Warum vergessen Menschen viele Dinge so leicht oder so schnell? Eine Sonderausstellung in Frankfurt will sich nun dem individuellen und kollektiven Phänomen des Vergessens annähern. Anhand von 400 Exponaten und Kunstwerken will die Schau im Historischen Museum vom 7. März bis 14. Juli den vielfältigen Formen des Vergessens nachgehen. Heute wird die Ausstellung vorgestellt. Es geht dabei auch um Erkenntnisse aus Wissenschaft, Kulturgeschichte und Psychoanalyse.

Ein Höhepunkt der Schau ist ein sogenannter Electrical Walk durch die Fußgängerzone vor dem Museumsplatz. Der Spaziergang gewährt Einblicke in eine Geräuschwelt elektromagnetischer Felder, die wir im Alltag lieber vergessen.