Kiel

Herbert Grönemeyer beim Tour-Auftakt in Kiel gefeiert

06.03.2019, 05:34 Uhr | dpa

Mit einem musikalisch begeisternden, aber auch politischen Konzert hat Herbert Grönemeyer am Dienstagabend in Kiel seine neue Tournee gestartet. In der ausverkauften Sparkassen-Arena sang der 62 Jahre alte Musiker neben alten Erfolgstiteln auch viele Songs seines jüngsten Platin-Albums "Tumult". Dazu gehörten das Liebeslied "Sekundenglück", aber auch nachdenkliche politische Lieder - etwa "Bist du da" oder "Fall der Fälle" als klare Ansage zum Widerstand gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Ausgrenzung. In kurzen Anmerkungen forderte Grönemeyer zwischen den Songs dazu auf, politisch Kante zu zeigen, aber nicht zu verhärten oder verbissen zu sein.

Gemeinsam mit dem in Berlin geborenen Rapper BRKN (28) sang Grönemeyer auf Deutsch und Türkisch den Song "Doppelherz/Iki Gönlüm" mit der Textzeile "Erzähl mir von Deiner zweiten Welt/mit der dazugehörigen Portion Gefühle". BKRN, der türkische, aber auch kurdische und armenische Wurzel hat, spielte als Vorgruppe vor Beginn des Grönemeyer-Auftritts. Der Multiinstrumentalist verbindet deutschen Hiphop mit Neo-Soul.

Das begeisterte Publik in Kiel sang immer wieder die ihm vertrauten Texte mit und feierte "seinen" Grönemeyer enthusiastisch. Nach 2,5 Stunden und drei Zugabeblöcken ging das Konzert mit dem Lied "Immerfort" zu Ende.

Die aktuelle Tournee ist für Grönemeyer und seine Band die erste nach der "Dauernd jetzt"-Tour vor drei Jahren. Geplant sind nach Angaben der Veranstalter insgesamt 18 Hallen-Konzerte und zehn Open-Airs in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Die meisten Konzerte finden im März und September statt. Die nächsten Auftritte sind am Donnerstag (7.3.) in Berlin und am Freitag (8.3.) in Bremen. Tournee-Finale ist am 13. September im Planai-Stadion im österreichischen Schladming.