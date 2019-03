Ahrensfelde

Brandenburger Händler erwarten Berliner Shoppingtouristen

06.03.2019, 06:53 Uhr | dpa

Der Brandenburger Einzelhandel freut sich auf klingelnde Kassen am Freitag. Angesichts des Feiertages zum Internationalen Frauentag in Berlin erwarten Händler und Wirte viele Kunden aus der Hauptstadt, die sich Wünsche erfüllen und durch die Geschäfte bummeln, Cafés oder Restaurants besuchen. "Rund um Berlin gibt es viele schöne Städte zum Einkaufen", sagte Günter Päts, stellvertretender Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB). Er rechne damit, dass es sich in den Umsätzen bemerkbar mache. "Uns fehlen aber noch die Erfahrungswerte, was der Tag am Ende bringt", sagte Frank Kosterka, Manager des Stern-Einkaufcenters in Potsdam.