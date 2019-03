Berlin

Initiative Musik fördert vier Musikprojekte aus dem Norden

Ob Konzerte, neues Album oder Marketingaktionen - die Initiative Musik will vier aufstrebende Künstler aus Hamburg und Schleswig-Holstein mit mehreren Tausend Euro fördern. So bekommt das Elektro-Trio "Aggregat" (Schleswig-Holstein) einen Zuschuss für die Produktion seines ersten Albums, wie ein Sprecher der Initiative der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Band "Strom & Wasser" (Schleswig-Holstein) wird finanziell unterstützt, um 100 Konzerte in 100 Städten spielen und dabei Geld für Jugendhäuser und ähnliche Zentren im Osten sammeln zu können. Die Hamburger Popkünstlerin "Puder" bekommt Geld für die nächsten "Puder Session Tapes" und die Geschwister Sarah & Julian (Hamburg) können mit dem Zuschuss ihr zweites Album mitfinanzieren.

Deutschlandweit sei eine Million Euro für 78 Musikprojekte in elf Bundesländern zugesagt worden, wie die Initiative Musik am Dienstag mitteilte. Üblicherweise liegen die Fördersummen dem Sprecher zufolge bei 4000 bis 30 000 Euro. Durchschnittlich werden 12 000 Euro an die Künstler und Projekte ausgeschüttet. Konkret aufgeschlüsselte Zahlen nennt die Initiative nicht. Die Initiative ist die zentrale Fördereinrichtung der Musikwirtschaft und Bundesregierung für Rock-, Pop- und Jazzmusik in Deutschland. Mit dem Geld soll Musik aus Deutschland im In- und Ausland besser verbreitet werden können.