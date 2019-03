Seestraße 10, 18279 Lalendorf

Binnenfischer verlangen längere Pachtverträge

06.03.2019, 07:27 Uhr | dpa

Die Binnenfischer in Mecklenburg-Vorpommern fordern vom Land eine deutliche Laufzeitverlängerung ihrer Pachtverträge von 12 auf 18 Jahre. Nur so gebe es für die 33 Mitgliedsbetriebe im Berufsverband eine wirtschaftliche Sicherheit für dringend notwendige Investitionen, teilte der Landesverband der Binnenfischer mit. Auf der Jahresversammlung am Donnerstag in Waren (Müritz) will die Interessenvertretung ihrer Forderung Nachdruck verleihen. Aktuell bewirtschaften 50 Fischereiunternehmen im Land rund 65 000 Hektar Binnengewässer.