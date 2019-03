Hamburg

3x3-DM der Basketballer in Hamburg: Auch NBA-Star dabei?

06.03.2019, 08:14 Uhr | dpa

Die deutsche Meisterschaft im 3x3-Basketball findet auch 2019 auf dem Spielbudenplatz im Hamburger Stadtteil St. Pauli statt. Wie der Deutsche Basketballbund (DBB) mitteilte, wird das Finale am 2. und 3. August ausgetragen. Im vergangenen Jahr war überraschend NBA-Star Dennis Schröder angetreten und hatte sich den Titel geholt.

Die Straßenvariante mit je drei Spielern pro Team wird zu den Spielen 2020 in Tokio in das olympische Sportprogramm aufgenommen. Schröder, der sein Geld bei Oklahoma City Thunder verdient, schließt eine erneute Teilnahme nicht aus. "3x3 ist der Basketball, mit dem ich aufgewachsen bin. Im Sommer spiele ich immer noch gerne, weil man hier mal neue Moves ausprobieren kann, die man in der Halle nicht machen würde. Bei der nächsten deutschen Meisterschaft wäre ich gerne wieder dabei", wird der 25-Jährige in einer DBB-Mitteilung zitiert.