Vilsbiburg

Feuer in Sägewerk bei Vilsbiburg

06.03.2019, 08:31 Uhr | dpa

Im Kreis Landshut sind zwei Gebäude eines Sägewerks ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer am Mittwochmorgen in Lichtenburg bei Vilsbiburg gegen 5 Uhr gemeldet. Zunächst stand ein Gebäude in Flammen, anschließend griff das Feuer auf ein zweites Gebäude über. Beide Sägewerk-Gebäude brannten komplett aus. Der Sachschaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.