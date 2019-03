Berlin

Brand in Hochhaus: Toter in Wohnung in Schöneberg gefunden

06.03.2019, 08:35 Uhr | dpa

Die Frontansicht eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Archiv (Quelle: dpa)

Nach einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Schöneberg ist am Mittwochmorgen ein Mensch tot gefunden worden. Der leblose Körper wurde in der Brandwohnung gefunden, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Feuer in dem achtstöckigen Gebäude nach Feuerwehrangaben verletzt. Etwa 80 Einsatzkräfte waren vor Ort.