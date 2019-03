Birkenfeld

Autobahn 62 nach Sturmschaden wieder freigegeben

06.03.2019, 08:47 Uhr | dpa

Der abgebrochene Flügel eines Windrades hängt während des Sturmtiefs Bennet am Maschinenhaus. Foto: Thomas Frey (Quelle: dpa)

Die A62 ist nach einem Sturmschaden an einem Windrad zwischen Birkenfeld und dem saarländischen Freisen wieder frei. Die Sperrung sei komplett aufgehoben, teilte die zuständige Autobahnmeisterei am Mittwoch mit. Allerdings dürften Fahrer auf einem etwa einen Kilometer langen Abschnitt bis auf Weiteres nur 60 Stundenkilometer fahren. Das sei vorsorglich - falls noch einmal ein Stück des Windrads auf die Autobahn geweht werde. Wann die Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufgehoben wird, war am Mittwochmorgen noch nicht absehbar.

Heftige Sturmböen hatten am Montag Teile eines Windrads auf die A62 geweht. Da die Gefahr bestand, dass noch weitere Teile abbrechen, wurde der Verkehr wurde um das etwa sieben bis acht Kilometer lange Autobahn-Teilstück herumgeleitet.