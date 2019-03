Schwerin

Opposition begrüßt Einigung im Streit um Finanzausgleich

06.03.2019, 11:52 Uhr | dpa

Die Landtagsabgeordnete Jeannine Rösler aus der Fraktion der Linken ist am 27.09.2017 bei der Landtagssitzung in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) zu sehen. Foto: Jens Büttner/Archiv (Quelle: dpa)

Der in nächtlicher Runde ausgehandelte Kompromiss zum künftigen Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern trifft auch bei der Opposition auf Zustimmung. "Das Ergebnis ist zu begrüßen", sagte die Linke-Landtagsabgeordnete Jeannine Rösler am Mittwoch in Schwerin. Die Zusatzmittel für Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen seien angesichts des langjährigen Investitionsstaus aber längst überfällig gewesen. Rösler forderte die SPD/CDU-Regierung auf, konsequent zu sein und auch den umstrittenen Strategiefonds abzuschaffen. Die Fonds-Millionen sollten nicht weiter von Abgeordneten verteilt, sondern den Kommunen direkt zugeleitet werden. "Denn die Menschen vor Ort wissen am besten, wofür das Geld eingesetzt werden sollte", sagte Rösler.

Der Vorsitzende der Fraktion Freie Wähler/BMV, Bernhard Wildt, sieht als wichtigste Botschaft der Einigung, dass alle Gemeinden finanziell besser gestellt werden. "Die avisierte Investitionspauschale deckt einen Teil des offenen Investitionsbedarfs in den Kommunen, wodurch wichtige Erhaltungsmaßnahmen in Straßen und Schulen umgesetzt werden können", betonte er. Allerdings habe erst ein Machtwort von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den Durchbruch in den zuvor zähen Verhandlungen zwischen Ministerien und Kommunalverbänden gebracht. "Wir sind auf die Kabinettsumbildung nach der Kommunalwahl gespannt", spekulierte Wildt über mögliche Personalveränderungen.

In einem fast elfstündigen Verhandlungsmarathon hatten sich Land und Kommunen am späten Dienstagabend auf einen neuen Finanzausgleich verständigt. Er bringt der kommunalen Ebene für die kommenden drei Jahre jeweils 150 Millionen Euro mehr für dringend nötige Investitionen in die kommunale Infrastruktur. Dabei steuert das Land pro Jahr 100 Millionen Euro bei, die Kommunen selbst tragen 50 Millionen. In Form einer Investitionspauschale soll das Geld vor allem genutzt werden, um Schulen, Kitas oder Straßen zu sanieren. Schwesig wertete die Einigung als Signal, dass es in Kreisen, Städten und Dörfern in Zukunft mehr Gestaltungsmöglichkeiten geben werde.