Leipzig

Drei Viertel der Teilzeitjobs von Frauen erledigt

06.03.2019, 11:54 Uhr | dpa

Die überwiegende Anzahl der Teilzeitjobs in Sachsen wird von Frauen erledigt. Der Frauenanteil liege bei 72 Prozent, teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit mit. "Das bedeutet nicht nur geringere Einkommen, sondern auch schlechtere Karrierechancen", betonte der Geschäftsführer der NGG-Region Leipzig-Halle-Dessau, Jörg Most. Bei den Minijobs liege der Anteil landesweit bei 55 Prozent. Teilzeit- und Minijobs sind insbesondere in Hotels, Restaurants und Bäckereien verbreitet.

Die Folgen der Teilzeitjobs und der nach wie vor vorhandenen Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen sind laut NGG spätestens im Rentenalter dramatisch. "Wer über Jahrzehnte wenig verdient und etwa wegen Kindern Unterbrechungen im Erwerbsleben hat, der bekommt kaum Rentenpunkte. Das führt dann zu Armutsrenten, die der Staat aufstocken muss, betonte Most. Am Ende zahlten Steuerzahler die Quittung für die Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt.