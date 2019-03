Berlin

Plattenhardt und Skjelbred wieder im Hertha-Training

06.03.2019, 12:05 Uhr | dpa

Die zuletzt angeschlagenen Marvin Plattenhardt und Per Skjelbred sind bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ob es bei Verteidiger Plattenhardt bereits wieder für einen möglichen Einsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg reicht, ließ Coach Pal Dardai nach der Einheit am Mittwoch offen. "Wir müssen es die Woche über weiter beobachten. Heute ist es noch zu früh, darüber zu reden. Es war erst seine erste Einheit", sagte der Ungar.

Plattenhardt hatte zuletzt wegen einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich gefehlt und absolvierte seinen bislang letzten Einsatz im Pokal-Achtelfinale gegen den FC Bayern vor einem Monat. Anschließend saß er zweimal auf der Bank. Skjelbred musste zuletzt wegen eines Infekts kürzertreten. Stürmer Davie Selke fehlte wegen einer Muskelverletzung im Hüftbereich weiter im Training. Rechtsverteidiger Peter Pekarik absolvierte eine individuelle Einheit und soll am Donnerstag wieder mit dem Team auf dem Platz stehen.

Coach Dardai warnte vor den vor heimischem Publikum offensivstarken Breisgauern. "Sie haben sich gesteigert", sagte der 42-Jährige. "Ihre Standards sind gefährlich. Wir müssen den Gegner deshalb fernhalten, wenige Foulspiele in der eigenen Halbzeit machen."