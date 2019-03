Hannover

Continental zahlt weniger Bonus an Mitarbeiter

06.03.2019, 12:20 Uhr | dpa

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental schüttet weniger Erfolgsprämien an seine Mitarbeiter aus. Für das Geschäftsjahr 2018 sollen die Beschäftigten in Deutschland je rund 750 Euro erhalten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mit. Insgesamt zahlt der Dax-Konzern 150 Millionen Euro an knapp 220 000 Mitarbeiter weltweit. Im vergangenen Jahr standen noch 170 Millionen Euro für 206 000 Mitarbeiter zur Verfügung. Die Beschäftigten hierzulande bekamen damals einen Bonus von 1140 Euro.

Das Bonusprogramm orientiert sich an der Kapitalrendite im jeweiligen Geschäftsjahr. Continental musste 2018 zwei Gewinnwarnungen herausgegeben. An diesem Donnerstag legt Continental die Bilanz für das vergangene Jahr vor.