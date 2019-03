Halle (Saale)

So wenig Gewerbe angemeldet wie seit 1990 nicht mehr

06.03.2019, 12:40 Uhr | dpa

Ein Schild wirbt am Gewerbegebiet Star Park an bei Halle/Saale um Investoren. Foto: Jan Woitas/Archiv (Quelle: dpa)

Die Sachsen-Anhalter haben so wenig neue Gewerbe angemeldet wie seit 1990 nicht mehr. Das teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Den Statistikern zufolge wurden voriges Jahr knapp 10 800 Gewerbe angemeldet. Das waren 4,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg die Zahl der Abmeldungen im gleichen Zeitraum um 3,9 Prozent auf 13 200. In Summe bedeutet das, dass die Gesamtzahl der Unternehmen in Sachsen-Anhalt sinkt.

Diese allgemeine Entwicklung ist besonders deutlich in Magdeburg (minus 330), dem Salzlandkreis (minus 313) und der Stadt Halle (minus 265) zu spüren. Im Altmarkkreis Salzwedel wurden nur zehn Gewerbe mehr ab- als angemeldet. Das ist der geringste Rückgang im Land, gefolgt vom Bördekreis (minus 36). Vor allem im Bau und der Industrie registrierten die Statistiker viele Abmeldungen. Gegen den Trend wurden hingegen deutlich mehr Gewerbe im Gesundheitswesen angemeldet. Für das Plus von 33 Prozent seien vor allem viele neue Pflegedienste verantwortlich.

Vertreter aus Politik und Wirtschaft schauen seit Längerem mit Sorge auf den Mangel an Nachwuchs bei den Gründungen und den Unternehmensnachfolgern. Beratungs-, Finanzierungs- oder auch Förderprogramme sollen mehr Menschen ermutigen, sich selbstständig zu machen. Ein Beispiel ist die Meistergründungsprämie.